أحمد مغربي

شهدت بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم (الخميس) تنفيذ مراجعة مؤسسة فوتسي راسل الدورية لأوزان أسهم بورصة الكويت المنضمة للمؤشر، لتسجل السيولة امس مستوى قياسيا بلغ 80.5 مليون دينار، وتركزت السيولة في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استحوذ على 22.8 مليون دينار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 13.2 مليون دينار.

وجاء ثالثا سهم شركة أجيليتي 5.7 ملايين دينار، ثم سهم طيران الجزيرة الذي انضم الى قائمة الشركات الصغيرة بمؤشر «فوتسي» بقيمة 5.4 ملايين دينار، وقد بلغ حجم التداول بالسوق خلال جلسة اليوم نحو 197.9 مليون سهم.