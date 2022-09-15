أسامة أبو السعود

دعا نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيمات طارق الفارس، مؤسسة البترول الى وضع استراتيجية عمل واضحة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط مخرجات التعليم بسوق العمل خاصة في القطاع النفطي .

وقال الفارس في تصريح صحافي، ان الكويت بلد نفطي بالاساس وهو مصدر الدخل الوطني الاول ولا يجوز ألا يرتبط سوق العمل في هذا القطاع العملاق بدون تنسيق واضح واستراتجية عمل طويلة وقصيرة الاجل للعمل بهذا القطاع وربطها بمخرجات التعليم في الكويت.

واوضح ان عدم وجود تلك الاستراتيجية دفع الكثير من ابناء الكويت من حملة البكالريوس من ارقى الجامعات في تخصص البترول الى الانتظار سنوات بانتظار اعلانات التوظيف والتي غالبا ما تكون محدودة وهو نفس الوضع لحملة الدبلوم .

وشدد الفارس على ان هناك الآلاف من الوظائف الشاغرة بمختلف الشركات في القطاع النفطي وكذلك الشركات الخاصة العاملة في هذه المجال ومع ذلك لا يتم توظيف الشباب الكويتي بها .

واكد الفارس على ان اوضح مثال على ذلك ان 5% فقط من ابناء الكويت يعملون في القطاع الخاص منهم ما لا يزيد عن ١ ٪؜ يعملون في القطاع النفطي الخاص .

واشار الى ضرورة وجود رؤية حكومية شاملة لتوظيف الشباب الكويتي بالقطاع النفطي وتوفير حوافز قوية لاستقطاب هذا الشباب والتخفيف عن كاهل الحكومة .

وشدد الفارس في ختام تصريحاته على ان تكويت القطاع النفطي سواء الحكومي او الخاص لم يعد رفاهية في ظل تكدس آلاف العاطلين من خريجي جامعة الكويت و التعليم التطبيقي وخاصة مع ما يمر به العالم من ازمات اقتصادية لاسباب مختلفة وهو ما يفرض على متخذي القرار في الكويت الى الاستماع لصوت الشباب ووضع حلول للتوظيف من خارج الصندوق .