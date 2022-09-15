تراجعت مخزونات الطوارئ من النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية في الوقت الذي بللورت فيه إدارة الرئيس جو بايدن خطة لإعادة ملء المستودعات الاستراتيجية بالنفط الخام.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعت مخزونات الحكومة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 9 أيلول/سبتمبر الحالي بمقدار 414ر8 مليون برميل يوميا وهو أكبر تراجع أسبوعي للمخزون منذ بدء رصد هذه البيانات في .1982 وبلغت هذه المخزونات 434 مليون برميل وهو أقل مستوى لها منذ .1984

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة تتبنى برنامجا لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية، من خلال استخدام المخزونات الاستراتيجية، بعد اضطراب حركة التجارة العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

ووفقا للخطة الأمريكية، سيتم سحب حوالي 180 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجية خلال الفترة من أيار/مايو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 9 أيلول/ستمبر الحالي، بمقدار 4ر2 مليون برميل إلى 6ر429 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 77ر1 مليون برميل إلى 213 مليون برميل. وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 22ر4 مليون برميل إلى 116 مليون برميل.