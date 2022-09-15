توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول مزيج من الفلفل الحار والزنجبيل يعملان على تقليل خطر الإصابة بالسرطان .. كانت عدد من الدراسات السابقة ، قد أظهرت أن مادة " الكابسيسين" ، وهو المركب الطبيعى المتواجد فى الفلفل الحار الذى تعطيه المذاق الحار قد تسبب فرص الإصابة بالسرطان .

فى الدراسة الحالية ، التى أجريت فى كلية الطب جامعة "واشنطن" ، أن المركب الطبيعى المتواجد فى الزنجبيل الذى يعطيه مذاقه اللاذع ، والمعروف بإسم " ( 6-ginergol ) ، يمكن أن يقاوم الآثار الضارة لمركب " الكابسيسين" .. مشيرة إلى أن المزج بين المركبين الطبيعيين " 6-ginergol " فى الجنزبيل و الكابسيسين" فى الفلفل الحار يعملان معا على الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ... يعتبر كل من الفلفل الحار والزنجبيل من التوابل المستخدمة على نطاق واسع في بعض المطابخ ، خاصة في آسيا ، وقد تمت دراستهما لمعرفة الآثار الصحية المحتملة .. لكن ، على الرغم من أن بعض الدراسات وجدت أن الفلفل يمكن أن يكون له فوائد ، فإن البعض الآخر يشير إلى أن النظم الغذائية الغنية مركب " بالكابسيسين" قد تكون مرتبطة بسرطان المعدة .. مع ذلك ، فقد أظهر الزنجبيل واعدًا كعنصر معزز للصحة.

على مدى عدة أسابيع ، قام الباحثون بإطعام الفئران المعرضة للإصابة بسرطان الرئة إما بمركب " الكابسيسين" أو " مركب " 6-جينجيرول" وحده ، أو مزيج من الاثنين معًا .. خلال فترة الدراسة ، أصيبت جميع الفئران التي تلقت الكابسيسين فقط بسرطان الرئة ، بينما أصيب نصف الفئران التي تناولت " 6 - جينجيرول " فقط .. والمثير للدهشة ، وفق الباحثين ، أن نسبة أقل من - 20 % - من الفئران التى تنااولوا كلا المركبين معا تراجعت بينهم فرص الإصابة بالسرطان