كشفت مصادر أمريكية ، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسية لين تريسي ، لتكون أول سفيرة لبلاده لدى روسيا.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية وفقا لعدة مصادر ذات صلة ، فإن تريسي ، التي تعمل حاليا سفيرة لدى أرمينيا منذ عام 2019 ، وهي تتحدث اللغة الروسية ، ستعد بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في موسكو ، رغم أنها خدمت هناك بالفعل كنائبة للسفير في الفترة من 2014 وحتى 2017.

ونوهت الشبكة إلى أن إدارة بايدن تأمل في تولي تريسي منصبها سريعا لتحل محل جون سوليفان الذي تنحى في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت أن توقيت وصولها والترشيح الرسمي لها سوف يعتمد على موافقة روسيا على قبولها سفيرة في وقت يتسم بتوترات شديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.

وحسب القواعد المتبعة، فإن الدولة المضيفة يجب أن توافق أولا على الاسم المقترح قبل بدء إجراء الترشيح الرسمي، وقد أبلغت الولايات المتحدة بالفعل الروس بالاسم المقترح لبدء الإجراءات.

وحسب المصادر ، فإن روسيا تريد الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وقد تسعى لعدم تأخير إجراءات قبول تريسي لضمان استمرار عمل السفير الروسي في واشنطن