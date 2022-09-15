أطلقت وزارة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع مجموعة سيتي بنك، منصة "سيتي بلدر" الإلكترونية، لتعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية في المملكة والموزعة على المحافظات كافة، وفي العديد من القطاعات ذات التنافسية العالية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية( بترا) عن وزير الاستثمار خيري عمرو قوله ، في بيان اليوم الخميس، إن "المنصة ستسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي أطلقتها الحكومة أخيرا من خلال ترويج الفرص الاستثمارية بالمملكة في منصة عالمية، مشيرا إلى أن المملكة تعد الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم هذه المنصة.

وبين أن المملكة تعمل لتصبح مركزا إقليميا ودوليا للاستثمار من خلال إنشاء بيئة استثمارية محفزة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن الاستثمارات القائمة، مشيرا إلى أن الوزراة عملت خلال الفترة الماضية مع مجموعة سيتي بنك على هذه المنصة التي تعرض بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية، معلومات عن السوق الأردني، وتسلط الضوء على التقاطعات الرئيسة بين الاحتياجات التنموية وأولويات المملكة واهتمامات المستثمرين.

وأوضح أن مشروع المنصة هو جزء من خطة الوزارة لتوسيع استخدام الأدوات الرقمية، خصوصا في الأنشطة الترويجية، والتي تشمل جذب الاستثمارات وبناء صورة حقيقية عن البيئة الاستثمارية وتحديد أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبين أن المنصة ستسلط الضوء والترويج لحوالي 53 فرصة استثمارية بإجمالي حجم استثمار يقارب 7ر4 مليار دولار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست سوى المرحلة الأولى من المشروع، وأن هناك المزيد من المشاريع القابلة للتطبيق التي سيتم عرضها على المنصة وبشكل مستمر.