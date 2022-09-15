وجد بحث تم إجراؤه حديثا أن جائحة كوفيد-19 تسببت في نقص كبير في سوق العمل بالولايات المتحدة، وفقا لما أفادت صحيفة ((الجارديان)) البريطانية.

وفقا للدراسة التي أجراها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية، فقد توفي ربع مليون شخص في سن العمل بسبب الجائحة، وخرج ما لا يقل عن نصف مليون شخص من جميع الأعمار من القوى العاملة بشكل دائم، حسبما ذكرت الصحيفة

وقال مؤلفا الدراسة، جوبي شاه جودا من جامعة ستانفورد وإيفان سولتاس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن "تقديراتنا تشير إلى أن كوفيد-19 خفض القوة العاملة الأمريكية بنحو 500 ألف شخص". /