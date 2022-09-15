أفادت لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي بات يشكل خطرا حقيقيا على الأمن في الولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي جاري بيترز، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "هناك علاقة واضحة بين المحتوى على الانترنت والعنف خارجه، حيث إنه على مر السنين سمعنا التفسيرات من شركات التواصل الاجتماعي حول سياسات الإشراف على المحتوى والجهود المبذولة لتعزيز الثقة والأمان والإجراءات المتخذة لإزالة الحسابات الوهمية ولكن دون جدوى".

وأضاف أنه من أجل الوصول لاستخدام آمن على الإنترنت يجب على الشركات الكبرى مراعاة الشفافية، والكف عن مقايضة إجراءات الأمن بالربح والنمو والتوسع.