أطلق المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة في المغرب دورته العاشرة تحت شعار (السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية) بمشاركة عشرة أفلام موزعة على مسابقتين.

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أربعة أفلام من المغرب ومصر وروسيا وبلجيكا فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة ستة أفلام من المغرب وتونس وسوريا والعراق وتركيا.

وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بمسرح محمد السادس في مدينة وجدة بشرق المملكة الفيلم الوثائقي (زيارة) للمخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون.

يرأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج المغربي المقيم في فرنسا محمد عهد بنسودة وتضم في عضويتها المخرج المغربي محسن بصري والمنتجة البلجيكية صابرينا بفاف.

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرجة بيتون، والممثل والمخرج المغربي عبد الكريم قيسي، والممثل المغربي المقيم في بلجيكا كمال كينزو، والممثلة المغربية المقيمة بإسبانيا ابتسام مكروني.

المهرجان تنظمه جمعية التضامن للتنمية والهجرة بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وبدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

ويشمل البرنامج الممتد حتى 17 سبتمبر أيلول ورشة تدريب في الإخراج يقدمها المخرج بنسودة وورشة تدريب على التمثيل يقدمها الممثل كينزو.

كما يشمل البرنامج ندوة فكرية بعنوان (الهجرة والاندماج الثقافي) يتحدث فيها عبد الحق البكوري رئيس مركز الدراسات والهجرة بجامعة محمد الأول، وطايل المصطفى الباحث في شؤون الهجرة، ورحاب المتوكل الباحثة بجامعة محمد الأول بوجدة.