أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا زيادة عدد المؤهلات المهنية الأجنبية التي اعترفت بها مؤسسات ألمانية خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أن عدد حالات الاعتراف بمثل هذه المؤهلات زاد بنسبة 5%، ووصل إلى 46 ألفا و900 مؤهل مهني معترف بها في ألمانيا.

يشار إلى أن هذا الاعتراف يعني أنه تم تقييمها على أنها معادلة بشكل كامل أو جزئي لمؤهلات ألمانية.

جدير بالذكر أن نحو ثلثي جميع هذه المؤهلات المهنية التي تم الاعتراف بها في ألمانيا خلال العام الماضي كانت تتعلق بمهن طبية. وكانت أكثر المواطن التي انحدر منها مقدمو طلبات الاعتراف بمؤهلاتهم هي البوسنة والهرسك والفلبين وصربيا.