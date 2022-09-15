ارتفع الفائض التجاري في النرويج خلال شهر آب/أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، وفقا لما أظهرته بيانات مكتب الاحصاء اليوم الخميس.

وارتفع الفائض التجاري إلى 7ر97 مليار كرون (56ر19 مليار دولار) في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 01ر44 مليار كرون خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 6ر143% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر21%.

ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي بنسبة 4ر359 % وصادرات النفط الخام بنسبة 8ر32%.

وارتفعت الصادرات والواردات على أساس شهري بنسبة 8ر25% و 4ر19% على التوالي في آب/أغسطس الماضي.