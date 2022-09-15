أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المركزي الهولندي اليوم الخميس ارتفاع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي خلال آب/أغسطس الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية للفئة العمرية من 15 حتى 75 عاما إلى 8ر3% في آب/أغسطس الماضي، مقارنة بـ 6ر3% في تموز/يوليو الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى يصل إليه معدل البطالة منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما بلغ معدل البطالة 8ر3%.

وقد بلغ معدل البطالة 2ر4% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقد ارتفع عدد العاطلين إلى 378 ألف في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ 353 ألف شخص خلال تموز/يوليو الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما إلى 6ر8% في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ8ر7% في تموز/يوليو الماضي.