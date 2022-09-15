أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، استئناف بعثة الآثار الإيطالية العمل في منطقة "إيبلا" الأثرية شمال غربي سوريا، بعد توقفها عن العمل قبل 12 عاما بسبب استيلاء مسلحين عليها.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، عبر موقعها الرسمي، أنها تدعم البعثة بأموال خصصتها للعمل في الموقع، وعمليات التنقيب عن آثار مملكة إيبلا.

واستمرت سيطرة المسلحين على الموقع الأثري خلال الفترة من عام 2014 حتى .2019 وتسبب حفر الأنفاق والخنادق والثكنات في إحداث دمار كبير فيه.

وقال عالم الآثار الإيطالي باولو ماتياي: "الأضرار التي لحقت بالمنطقة كبيرة، لذا تخطط البعثة لما يعرف بعملية إعادة تأهيل للمنطقة الأثرية".

وتقع منطقة إيبلا الأثرية، في الأطراف الجنوبية الشرقية من قرية تل مرديخ بريف سراقب بريف إدلب الشرقي. وكشفت عنها بعثة أثرية إيطالية منجامعة روما يرأسها عالم الآثار باولو ماتييه عام .1964