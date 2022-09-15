رفع أغنى رجل في ألمانيا حصته في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وذلك بعد شرائه للأسهم التي تخلت عنها الحكومة الألمانية كجزء من خروجها من الشركة الرائدة في مجال الطيران.

وبذلك ارتفعت حصة كلاوس ميشائيل كونه في لوفتهانزا إلى 5ر17% وذلك بحسب بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني من مجموعة الشركة القابضة المملوكة لرجل الأعمال. بذلك حل الملياردير كونه هذا العام محل الدولة الألمانية كأكبر مساهم مستثمرا جزءا من ثروة كونها في مجال اللوجستيات.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن متحدثة باسم المجموعة قالت عبر البريد الإلكتروني إن هذه الخطوة " تؤكد النظرة الإيجابية من كونه القابضة للشركة"، ورفضت التعليق على سؤال حول ما إذا كان كونه يعتزم زيادة أخرى في حصته في لوفتهانزا.

يذكر أن صافي ثروة كونه تبلغ 2ر32 مليار دولار وذلك حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وهو الرئيس الشرفي وصاحب حصة الأغلبية في مجموعة كونه+ناجل، أكبر وكيل شحن بحري في العالم.

كان صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني باع حصته الأخيرة المتبقية له في شركة لوفتهانزا مقابل 07ر1 مليار يورو (07ر1 مليار دولار)، حسبما ذكرت الوكالة المالية في ألمانيا في فرانكفورت.

وأدى بيع ما يقل قليلا عن 10% من أسهم لوفتهانزا للمستثمرين الدوليين في اكتتاب جماعي إلى تحقيق الحكومة الألمانية أرباحا كبيرة من 306 ملايين يورو أنفقتها على شراء الحصة في حزيران/يونيو 2020 حيث واجهت شركة الطيران الإفلاس بسبب جائحة فيروس كورونا.