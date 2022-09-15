حنان عبد المعبود



تقدم الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي باستقالته، وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد لعدد من الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة ممن انتهت فترة المرسوم الخاص بهم.



وقد تقدم د.الرفاعي إلى وزير الصحة د.خالد السعيد باستقالته وجاء فيها «يسعدني أن أتقدم إليكم بأطيب التحيات المقرونة بالتمنيات بموفور الصحة والعافية لكم مع تمنياتي لمعاليكم بالتوفيق بشأن إعلاء دور الوزارة وتطويرها وخدمة وطننا الغالي الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح».



وقال الرفاعي في كتاب استقالته: «معالي الوزير نتقدم باستقالتنا إلى معاليكم على تبدأ اعتبارا من 29/9/2022، راجين من معاليكم قبولها، وذلك لإعطاء المجال لغيرنا من الكفاءات المخلصة لتقوم بدورها لخدمة وطننا».



وأتقدم بالشكر إلى وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين وإلى جميع العاملين بقطاع الشؤون الإدارية وكل موظفي الوزارة على خالص دعمهم وتعاونهم معنا.



وقال د.الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: تقدمت بالاستقالة بعد عدم التجديد، ولكنني سأعود إلى عملي وخدمة المرضى، وهو العمل الذي لم أتوقف عنه مطلقا حتى وأنا وكيل مساعد، حيث كنت أقوم بعمل المناظير طوال فترة عملي بالوزارة وما زالت لدي عيادتي بمستشفى العدان بقسم الأطفال، وسأعود للدوام بوحدة الجهاز الهضمي للأطفال في العدان، فأنا في النهاية طبيب وأفخر بمهنتي، وأحمد الله على العمل العام الذي قمت به في الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، ما أكسبني خبرات إدارية.