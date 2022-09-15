عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية تنظيم قبيلة «بني غانم» انتخابات فرعية في الدائرة الثانية، وقررت إرجاءها إلى العشرين من شهر أكتوبر المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى.



وتخللت جلسة اليوم حضور 6 متهمين محجوزين سابقا بقرار من النيابة العامة بالإضافة إلى 106 آخرين، وقد أمرت المحكمة شرطة قصر العدل بضبط 10 متهمين اتهموا بتنظيم الانتخابات واثنين لم يحضرا تحقيقات النيابة، فيما سمحت بانصراف 94 متهما.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين وفق القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة 45 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.