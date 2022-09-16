أحمد مغربي



قالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» ان عددا من شركات القطاع النفطي تقوم حاليا بعملية تقييم أصولها التي ستؤمن عليها وذلك عبر قيام مستشار عالمي خارجي بعملية تقييم الأصول والذي سيتم بناء عليه تجديد وثيقة تأمين الأصول.



وقالت المصادر إن المستشار العالمي في شركة صناعة الكيماويات البترولية انتهى الأسبوع الماضي من تقييم أصول الشركة من المكتب الرئيسي ومصانع الشعيبة ونادي بوبيان، وستقوم شركات نفطية أخرى بنفس العملية خلال المرحلة القادمة، علما أن هناك شركات انتهت بالفعل من عملية التقييم مؤخرا.



وأوضحت المصادر أن أصول الشركات النفطية مؤمن عليها تحت وثيقة تأمين جميع الأخطار المجمعة التابعة لمؤسسة البترول، والتي تؤمن أيضا على أصول الشركات النفطية الزميلة.