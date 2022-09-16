«هيئة الاتصالات» تنشئ محطة رصد متخصصة.. تستغرق 15 شهراً



علي إبراهيم



كشف تقرير حكومي عن أن الكويت بصدد إنشاء محطة رقابة لاسلكية لرصد الاستخدامات غير القانونية وغير المرخصة، وذلك عبر محطات رصد تحتوي على أجهزة حديثة ومتقدمة وسيارات وأجهزة متنقلة، ستعمل على رقابة الموجات اللاسلكية في البلاد.



وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ضمن مشاريع الهيئة مشروعا لمحطة رقابة لاسلكية يهدف إلى رصد الاستخدامات غير القانونية وغير المرخصة من الهيئة، ورصد التداخلات على أنظمة الاتصالات المختلفة بالكويت وحلها وتقييم الاستخدامات على الترددات المرخصة للجهات المختلفة بالدولة.



وأظهر التقرير أن فترة إنجاز المشروع تستغرق نحو 15 شهرا، مبينا أنه الآن في مرحلة الترسية.