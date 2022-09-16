أعلن البنك الأهلي الكويتي عن شراكته مع «جايت» أحد موزعي منتجات وإكسسوارات Apple المميزين في الكويت، لمنح حاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي فيزا سيغنتشر ـ طيران الإمارات وفيزا إنفينيت، فرصة اقتناء جهاز iPhone 14 الثوري الجديد كليا، مع خصم خاص يصل إلى 150 دينارا، ويتم هذا من خلال فعالية خاصة تقام في مول 360 اليوم الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا وحتى نفاذ الكمية.



وتعكس الشراكة التي جمعت بين البنك الأهلي الكويتي وجايت، اهتمام البنك والتزامه بتقديم منتجات وخدمات حصرية تلبي تطلعات عملائه.

من خلال اتفاقية الشراكة، يمكن لحاملي بطاقات الائتمان طلب جهاز iPhone 14 الثوري الجديد كليا مسبقا، والاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 150 دينارا.



وتعليقا على الشراكة، تقول د.حنين الرميحي مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي: سعداء أننا تمكنا من منح حاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي فيزا سيغنتشر ـ طيران الإمارات وفيزا إنفينيت فرصة أن يكونوا بين أول من يقتنوا جهاز iPhone 14 الذي طال انتظاره في الكويت، ونقوم كبنك بمنح الفرصة لحاملي بطاقات الائتمان للطلب المسبق للجهاز الجديد كليا، مع خصم حصري.



وأضافت: نسعى دائما نحو تزويد حاملي بطاقات البنك الائتمانية بعروض مميزة تمنحهم منتجات وخدمات فريدة.



وبالإضافة إلى الخصم الحصري، يتم تسجيل حاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي فيزا سيغنتشر - طيران الإمارات وفيزا إنفينيت الائتمانية تلقائيا ضمن برنامج سكاي واردز للمسافر الدائم، الحاصل على العديد من الجوائز، والذي يمنح حامليه «أميال سكاي واردز» التي يمكن جمعها واستبدالها بتذاكر سفر، أو ترقية درجة السفر، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى ضمن البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي ـ طيران الإمارات الدخول إلى صالات الاستراحة في المطارات لحامل البطاقة وضيف واحد في أكثر من 550 مطارا حول العالم، من خلال LoungeKey.



كما يمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي -طيران الإمارات أيضا الاستمتاع بباقة من المزايا التي تم تصميمها خصيصا للعملاء المميزين، مانحة إياهم العديد من المكافآت، والمزايا، والخدمات.



ولمزيد من المعلومات حول بطاقات البنك الأهلي الكويتي، يرجى زيارة الموقع eahli.com أو الاتصال بأحد ممثلي خدمة عملاء البنك الأهلي الكويتي «أهلا أهلي» على الهاتف رقم 1899899.