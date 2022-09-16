أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين هاتف nova Y90 الذكي الجديد والقوي في الكويت، آخذة خطوة مهمة للأمام مع أجهزتها الأكثر تطورا كي توفر للمستخدمين الشباب خيارا آخرا يتسم بالأناقة وتقنيات الهاتف الذكي المتطورة والفريدة.

يضم هاتف nova Y90 سلسلة من المزايا الرائعة وأبرزها شاشة العرض الكاملة بدون حواف بقياس 6.7 بوصات والتي توفر تجربة مشاهدة غنية وعمر بطارية محسن مع بطاريته الكبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير وخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، فضلا عن سعة التخزين الكبيرة المحدثة والتي تبلغ 128 جيجابايت.

كما يشمل هاتف HUAWEI nova Y90 أيضا ترقيات من حيث قدرات التصوير، فهو مزود بكاميرا خلفية ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل تدعم مزايا مبتكرة مثل الوضع الليلي الفائق وتقنية تصوير الفيديو الأمامي والخلفي الثنائي والتصوير الفوتوغرافي المدعم بالذكاء الاصطناعي، ما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير متميزة.