بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة، وإلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، وإلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.