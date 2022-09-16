افتتح السفير الكوري وزوجته في الكويت رسميا K-Night، التجربة الكورية الأصيلة في 14 سبتمبر الجاري في مطعم «فليفرز» في فندق سفير الفنطاس ـ الكويت.



وقد قام المدير العام سيف الدين محمد باستقبال جميع ضيوف الأمسية، السفير الكوري وزوجته، وموظفي السفارة الكورية في الكويت، والضيوف الإعلاميين وأعضاء الديوانية الكورية الكويتية في حفل افتتاح بوفيه العشاء الكوري الذي يقام لأول مرة في الكويت.



وقال سيف الدين: في الوقت الحاضر تتوسع موجة هاليو (النمو الهائل للثقافة الكورية والثقافة الشعبية التي تشمل كل شيء من الموسيقى، الأفلام، الدراما إلى الألعاب عبر الإنترنت والمطبخ الكوري على سبيل المثال لا الحصر).



وأضاف: نتيجة للخبرة التي اكتسبناها من خلال العمل والشراكة لفترة طويلة مع السفارة الكورية والجالية الكورية في الكويت، فإننا نؤمن بأنه سوف نكون قادرين على إطلاق K-Night لتكريم هذه الثقافة وجعل الناس يكتشفون تجربة طعام جديدة ومطبخا جديدا ومدهشا أثناء الاستماع إلى موسيقى K-POP.



ويمكن الانضمام إلى هذه التجربة كل ليلة أربعاء، من 7 مساء ولغاية 11 مساء في مطعم فليفرز، ولأول مرة في الكويت تجربة كورية أصيلة تشمل بوفيها فخما من الأطباق الجانبية محلية الصنع (بانشان)، السلطات، الأطباق الرئيسية محطة الطهي الحية، الحلويات الثلج المنكه (بينجسو) والمشروبات الكورية وعلى أنغام موسيقى الكي- بوب الشهيرة الكورية.