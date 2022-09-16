الرمال الذهبية «اليال» هي بداية الانطلاقة إلى عالم الصيد، فكل من أمسك الخيط وأحس بنبرة السمكة لا يتوقف عن مزاولة هذه الهواية حتى لو بلغ من الكبر عتيا.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فهد بن حسين الذي حدثنا عن بدايات صيد «اليال» واكتساب الخبرة الكافية من النواخذة والده وأعمامه، وما السمكة الحاضرة الآن وأفضل أماكن تواجدها، وأين يتواجد الشعم الأصفر ذو الحجم الكبير وطريقة صيده، وأفضل أماكن صيد حبيب الملايين السبيطي، ومواسم صيد سمكة النقرور والشيم، كما اطلعنا بن حسين على الأوقات التي تبدأ بها سمكة الچنعد بالظهور وطريقة صيدها بالتشخيط وخصوصا الحجم الكبير منها، والنصائح التي قدمها لكل هاو لتجربة الجق، وأكثر هموم الحداقة التي يعانون منها في البحر، فإلي التفاصيل:



بدأت هواية الصيد منذ الصغر مع الوالد وأعمامي، في البداية حداقنا كان على اليال وبعدها بالطراد وساعدوني في اقتناء عدة للصيد خاصة بي، وبدأت الحداق على الشاطئ مقابل شاليهات الخيران وعلى اسكلة المركز العلمي واسكلة سوق شرق واسكلة الابراج، وبعدها قام والدي بشراء طراد خاص لي في سنة 2006 وكان الطراد بحجم 19 قدما، وبدأت انزل بشكل كبير وقتها كنت طالبا في الكلية وأنزل بعد المحاضرات بشكل مستمر مع أصدقائي وأقاربي وأكثر الأماكن التي نتردد عليها الركسة والدفان والحيشان والرشدان.



الأقواع الجنوبية يكثر فيها الشعري



ويضيف: أماكن الصيد متنوعة وكل مكان له سمچته، حاليا الشعم تحصله في الحيشان والرشدان وهما من افضل الأماكن لصيد هذه السمكة، طبعا الشعم يدور الصخر والنخشرة وغالبا مرعاه وصيده على الشريب، وكذلك نصيده بالجق بأحجام كبيرة وعملاقة، أما عند جسر جابر أو في أقواع الجنوب بالغزر، وأيضا تحصل حبيب الملايين السبيطي في الحيشان ومرعاه الزوري ويفضل تكون ييمته حية، وفي الجنوب بالاقواع تحصل الشعري بكثرة بأحجام متنوعة وتحصل البالول.



السبيطي ييمته حسب مرعاه



ويتابع: السبيطي من الأسماك الذكية وما يضرب على أي شيء وأكثر طرق صيده تحط له ييمه حسب مرعاه اذا كانت زورية حية محاياة وركة طويلة أو مصران دجاج على ميادير كبار مثل 0/2 أو 0/3 أو تصيده لفاح وأشوف مجموعة كبيرة من الحداقة بالفترة الأخيرة اصبح توجههم لصيد السبيطي باللفاح.



الشيمه تنصاد عند جسر جابر



ويضيف: النقرور كنت أصيده بالركسة بالغزر مع موسم السرايات وأحيانا كنت أصيده ببعض الأماكن في الدفان، أما بالنسبة للشيمة في السابق كنا نصيدها في الدردور على المحاياة، وفي الوقت الحالي أصبحت تبين بكثرة تحت الجسر جابر.



الچنعدة تصيدها تشخيط



ويقول: الچنعدة تبين مع قرصة البرد في فصل الشتاء تحصلها قريبة من الأسياف بأحجام صغيرة وبعدها تدخل غزر وتكبر الى أن توصل الارياق في آخر الموسم شهر يونيو وتكون بأحجام كبيرة، وأفضل طريقة لصيدها بالتشخيط عن طريق البورد والقفشة، وفي نهاية الموسم الأحجام الكبيرة تصيدها بطريقة المحاياة وهو التشخيط بالسمچة الحية تروح تصيد حمام جش بطريقة التريش ويكون عندك محاياة كبيرة وبعدها تشك الجش وتشخط فيه بسرعة خفيفة جدا بس طقة قيرات، وبعدها اسمع صوت السنارة شلون تصرخ من الچنعدة العودة، وبعد تقدر تصيدها بالليل عن طريق ليت قوي تخليه تحت الماي وتسوي جق بالليل عادة الجق بالنهار مع الشمس عشان يبين الجق وتشوفه السمچة نفس الفكرة مع الليت بالليل طريقة ممتازة.



شعم الجق أصفر



ويتابع: الشعم من الأسماك التي يعشقها اغلب الحداقة من ناحية الصيد ومن ناحية الأكل، وخلال فصل الصيف يتواجد في الحيشان والرشدان بكثرة وطبعا غرامة الشريب لأن هذا مرعاه، وشعم الغزر يضرب اكثر شيء على الجق وتحصله عند الجسر وأصيد منه بكثرة في الجنوب طبعا شعم الجق يكون الأصفر ذو الحجم الدولي اللي يحبه قلبك.



الجق صيد جماعي



وأضاف: أنصح وبشدة تجربة طريقة الصيد الجديدة التي طغت على الساحة البحرية وهي الجق، وللأسف كثير من الحداقة ما دخل هذا المجال على الأقل جرب وطبعا جرب بالطريقة الصحيحة عشان تصيد وتحس بالمتعة أنا الصراحة من محبي الجق والأسباب انه يصيد أغلب الاسماك تقريبا، وطرادك يكون «سماري» وتمر على القطع والميافر وتاخذ نصيبك وثاني شي الذي حببني بالجق ان كل الذين معاك بالطراد يستمتعون لأن الكل قاط سنارته وقاعد يصيد يعني باختصار صيد جماعي والكل مستمتع.



ختامية



واختتم بن حسين قائلا: أكثر شيء يضايقني في البحر ما يقوم به بعض الحداقة من رمي العلب والأكياس الفارغة بالنهاية هذا بحركم وديرتكم، وأيضا أصحاب المشابك والقراقير وشباك الصيد «العديد» والتلوث، ونصيحة لكل حداق حاول انك تجرب طرقا جديدة بالصيد مثل الجق وألا تعتمد على أسلوب واحد بصيدك والتنوع يعطيك فرصا اكبر بالصيد، وربي يحفظ الجميع.