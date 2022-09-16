قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله المضف ان الكويت كانت تشهد أزمة سياسية الكل عاشها قبل مجلس 2020 وأثناءه، معترفا أن مجلس 2020 كان مجلس مؤزمين.



ولفت المضف، خلال ندوة انتخابية مساء أمس الأول في مقره الانتخابي بمنطقة مشرف، «اقترحنا لجنة النفط وأردنا تطوير صناعاتنا النفطية، لأن تطوير هذه الصناعات سيحقق لنا مرادفات لمداخيل النفط الخام وخلق فرص عمل جيدة وإعادة في هيكلة التعليم لسوق عمل جديد وتقليل الاعتماد على سلعة لا نملك تحديد سعرها».



وأوضح: لم نجد رئيس حكومة ولا وزيرا يعترض على ما قلناه ثم يأتي التصويت وتمتنع الحكومة في التصويت عن أمر يحقق الصالح للبلد، متسائلا «فمن هو المؤزم؟».



وانتقد «طلب رئيس الوزراء السابق تأجيل الاستجوابات حتى المزمع تقديمها أمام كل هذه المخالفات وأمام وضع البلد المتردي ويعطل حقا دستوريا كفله الدستور للشعب من خلال نوابه وقتها من هو المؤزم؟».



وقال «إن جلسات المجلس تعطلت وعاش البلد تحت إدارة حكومة مستقيلة لأكثر من شهر وتعطلت مصالح الناس حتى نقرر الاعتصام بالمجلس كاحتجاج على هذا الوضع وتدعمنا الإرادة الشعبية وتطلبنا بالاستمرار وقتها من هو المؤزم؟».



وأوضح أنه «وسط كل هذه الأحداث والملفات كنا على ثقة أن سيأتي يوم ونتجاوز مرحلة وندخل مرحلة جديدة، مرحلة انفراج سياسي ومرحلة تصالحية، قد تكون هذه هي المرحلة أو يمكن مرحلة قادمة».



وقال «شكلنا في كتلة الـ 5 حاضنة سياسية ونظمنا مؤتمر الإصلاح والبناء جمعنا أكثر من 300 متخصص في مختلف المجالات من شباب وبنات الكويت وخرجنا معهم بأكثر من 52 قانونا ومشروعا كفيلة بأن تكون هي القاعدة التشريعية التي من خلالها نعيد بناء البلد».



ووجه المضف رسائل إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، بأن «خطابكم التاريخي بعث فينا التفاؤل والرغبة بالإنجاز، ورفع لدينا مستوى الطموح بأن نكون بلد مؤسسات دعائمه العدل والحرية والمساواة»، مؤكدا انه خطاب تلاقت فيه إرادة الحكم بإرادة الشعب وعندما تتلاقى هذه الارادات، فيدنا ممدودة من 300 سنة كانت ولا زالت وستستمر بإذن الله.



ووجه الرسالة الثانية إلى أعضاء حملته الانتخابية قائلا «أنتم لستم في حملة عبدالله المضف، أنتم في حملة تحمل طرحا وطنيا مستمر سواء مع عبدالله أو غيره»، فيما وجه الرسالة الثالثة إلى أسرته الصغيرة قائلا «تحملتم ما تحملتم من مواقف سياسية أنا اتخذتها، ونلتم ما نلتم، ولكن أنا أريد صلاح هذا البلد الذي بالضرورة هو صلاح لكم ولمستقبلكم».



أما الرسالة الرابعة فوجهها المضف إلى أعضاء كتلة الـ 5 قائلا «قدمنا نموذجا للعمل الجماعي الذي تنصهر فيه العيوب الفردية من خلال عمل برامجي صادق، وفخور بأن أكون واحدا منكم وبالمواقف الثابتة التي اتخذناها والتي كونت لنا رصيدا شعبيا».