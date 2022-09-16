افتتح مرشح الدائرة الأولى النائب السابق مخلد العازمي مقره الانتخابي بحضور حاشد من أهالي الدائرة.



وقام الحضور بتبادل أطراف الحديث حول مستجدات الساحة السياسية، مشيدين بالخطاب السامي التاريخي الذي رسم ملامح المرحلة المقبلة.



وخلال الحفل، قال مخلد العازمي «أرحب بهذه الوجوه الكريمة وأشكركم على قبول دعوتنا لافتتاح مقرنا الانتخابي، موجها الشكر إلى القيادة السياسية التي تصدت للمشهد السياسي بالحكمة والاحتكام إلى الشعب وتحقيق الإرادة الشعبية من خلال الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، لتصحيح المشهد السياسي في الكويت».



وأضاف العازمي «القيادة ناشدت الشعب حسن الاختيار وهذا ما دعانا إلى استشعار المسؤولية وتحمل الأمانة من أجل الكويت وأهلها، وأنا كما عهدتموني من قبل وسأظل على ما كنت عليه».