ما أفضل 4 أنواع من الفاكهة لصحة قلبك؟



تشير الدراسات العلمية بشكل عام إلى أهمية الفاكهة في النظام الغذائي اليومي، حيث يعد تناول حصة متوازنة يوميا من الفاكهة أمرا ضروريا لصحة القلب، وكشف خبراء التغذية لموقع Eat This عن أنواع الفاكهة الضرورية والمفيدة لصحة القلب.



ـ التوت: تقول اختصاصية التغذية إليسيا كارتليدج «التوت ممتاز لصحة القلب لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي قد تلعب دورا في تطور أمراض القلب».

في حين أن جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب، إلا أن التوت الأزرق لديه الكثير من الأبحاث التي تثبت فعاليته في مكافحة أمراض القلب، ووجدت دراسة أجرتها المجلة الأميركية للتغذية السريرية عام 2019 أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميا لمدة ستة أشهر كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.



ـ الأفوكادو: وجدت إحدى الدراسات التي تابعت أكثر من 100000 شخص لأكثر من 30 عاما أن أولئك الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا لديهم خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدا، أو نادرا ما يأكلون الأفوكادو.

تقول الاختصاصية ليندسي جانيرو: «تحتوي نصف حبة أفوكادو فقط على أكثر من ستة غرامات من الألياف و12.6 غراما من الدهون غير المشبعة الصحية للقلب».



ـ البطيخ: «بحسب الاختصاصية لورين مانكير يحتوي البطيخ بشكل طبيعي على سيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد في دعم تمدد الأوعية الدموية، ويدعم في النهاية ضغط الدم الصحي».

السيترولين هو مقدمة لأكسيد النيتريك، وهو مادة كيميائية تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

ويحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مسؤول عن اللون الأحمر في البطيخ، وبينما يربط الكثير من الناس اللايكوبين بالطماطم، يعد البطيخ مصدرا أفضل بكثير لمضادات الأكسدة القوية.



ـ التفاح: يقول اختصاصي التغذية كاري غابرييل إن التفاح طريقة سهلة ورخيصة ويمكن الوصول إليها للحفاظ على صحة قلبك لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين.

المصدر: «eatthis»

