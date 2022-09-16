عقد الاجتماع الثامن للجنة وكلاء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي أمس والذي يسبق الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل، حيث ترأس وفد الهيئة العامة للقوى العاملة المدير العام بالتكليف د.مبارك العازمي بعضوية مدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا من أهمها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل بالإضافة الى استراتيجية العمل الخليجي المشترك بمجال العمل والقوى العاملة ومشروع موازنة المكتب التنفيذي للعام 2023.



وانتهى الاجتماع برفع توصيات لجنة الوكلاء للعرض على الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل المقرر عقده في الرياض خلال الفترة من 25 الى 26 سبتمبر الجاري.