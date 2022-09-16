توجد بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوڤيتيتان السابقتان في القوقاز، كراهية شديدة لبعضهما البعض تمتد لعقود بسبب الخلاف الإقليمي، الذي تجدد منذ أيام مع مواجهات واسعة النطاق.



فيما يلي لمحة عن الجارتين اللتين تتعارضان في كل شيء، في الوقت الذي خلفت فيه الاشتباكات الحدودية الجديدة الأكثر دموية منذ حرب العام 2020، عشرات القتلى بين الجنود الأرمن.

ناغورني قره باغ



في قلب العلاقات المتنافرة بين يريڤان وباكو، تظهر منطقة ناغورني قره باغ، أعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي تم إلحاقه بأذربيجان من قبل السلطات السوڤييتية في العام 1921، استقلاله من جانب واحد في العام 1991، بدعم من أرمينيا.



بعد ذلك، نشبت حرب خلفت 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين. ورغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العام 1994 والوساطة الروسية ـ الأميركية ـ الفرنسية المسماة «مجموعة مينسك»، إلا أن الاشتباكات المسلحة تتكرر في تلك المنطقة.



قبل العام 2020، شهد شهر ابريل 2016 معارك عنيفة أسفرت عن مقتل حوالى 110 أشخاص هناك.



وفي خريف العام 2020، اندلع قتال جديد أدى إلى مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة موسكو.



انتهت الحرب بهزيمة ساحقة لأرمينيا التي أجبرت على التنازل عن مناطق مهمة لاذربيجان.



منذ ذلك الحين، ساد توازن غير مستقر بوجود قوات التدخل الروسية في المكان، فقد تكررت الحوادث العسكرية، الأمر الذي هدد بعرقلة عملية سلام هشة بوساطة أوروبية.

ثورات



عرفت أرمينيا، البلد المسيحي منذ القرن التاسع، تاريخا مضطربا منذ استقلالها في العام 1991، فقد شهدت هذه الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت، فضلا عن الانتخابات المتنازع عليها بشدة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها.



في ربيع العام 2018، أدت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة، حيث ينفذ هذا الأخير إصلاحات مرحب بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديموقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد.



ورغم هزيمته في القتال الذي دار في العام 2020، إلا أنه تمكن من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2021.



من جهتها، تخضع أذربيجان، الدولة الشيعية الواقعة على شواطئ بحر قزوين، لسيطرة عائلة واحدة منذ العام 1993، فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في الاستخبارات السوڤييتية، البلاد بقبضة من حديد حتى اكتوبر 2003، ثم سلم السلطة لابنه إلهام قبل أسابيع قليلة على وفاته.



هذا الأخير، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة. وفي العام 2017، عين زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس البلاد.

روسيا وتركيا وإبادة جماعية



جعلت تركيا من أذربيجان، الدولة الناطقة باللغة التركية والغنية بالنفط والمحروقات، حليفتها الرئيسية في المنطقة مدفوعة بالعداء التاريخي مع أرمينيا.



أما روسيا فتبقى القوة الإقليمية الرئيسية، وتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنها تبيع الأسلحة للبلدين.



وانضمت يريڤان إلى التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسيطر عليها موسكو، خصوصا منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



وتحتاج أرمينيا لدعم روسي، في الوقت الذي زادت فيه عدوتها التي تعد أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري.

نفط مقابل شتات



وسعت أذربيجان، مستندة لثروتها النفطية، إلى التعريف عن نفسها خلال السنوات الأخيرة أمام العالم، والغرب خصوصا، بما يتجاوز سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية.



واستثمرت باكو بشكل خاص في الرعاية، خصوصا في مجال كرة القدم. ومنذ العام 2016، تحولت أذربيجان أيضا إلى موقع لسباق الجائزة الكبرى لـ «فورمولا 1».



الدولة التي تسعى إلى التموضع في أوروبا كبديل عن الغاز الروسي، تحولت في العام 2022 إلى أحد الموردين البديلين للمحروقات الروسية، في سياق الصراع في أوكرانيا.



في المقابل، يتميز أرمينيو الشتات بعددهم الكبير ويستغلون وجود شخصيات عالمية بارزة من اصول أرمنية للترويج لروايتهم وفرض تأثيرهم في العالم، ومن هؤلاء نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارديشيان، والمغني شارل أزنافور، والمغنية والممثلة شير، وأيضا بطل العالم في كرة القدم يوري دجوركاييف.