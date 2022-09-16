ربما تكون قوات أوكرانيا حصلت على المزيد من الدعم العسكري من الدول الغربية وقوضت مطالبة بعض الأوروبيين بدفع كييڤ لتقديم تنازلات بعد أن أظهرت مؤخرا أن أمامها سبيلا لهزيمة القوات الروسية في ميدان القتال.



فبعد ساعات فقط من وصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييڤ السبت الماضي كانت القوات الأوكرانية ترفع علم بلادها على مقر البلدية في مدينة كوبيانسك.



وتقع هذه المدينة شرقي مدينة خاركيف وتضم ملتقى السكك الحديدية الرئيسي الذي وصلت عبره الإمدادات للقوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا. وسيطرت القوات الأوكرانية على المدينة دون قتال بعد انهيار الجبهة الروسية.



تبع ذلك إعلان موسكو انسحابها من مدينة إيزيوم، معقل القوات الروسية الرئيسي في المنطقة، فيما يمثل اعترافا فعليا بأسوأ هزيمة تلحق بها منذ شهور. وكانت لدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا رسالة واحدة لنظيرته الألمانية الزائرة وهي أن من الممكن هزيمة روسيا لكن أوكرانيا تريد المزيد من الأسلحة حالا. وهذا قول يصعب التغاضي عنه الآن.



الطلب ذاته كرره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييڤ، حيث قال إن أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.



وتابع، أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي. وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.



وقال ديبلوماسي من شمال أوروبا لوكالة رويترز مشترطا عدم نشر اسمه «من السهل تسويق (فكرة الدعم العسكري) عندما تكون فائزا».



ومضى قائلا «حدسي أن المكاسب التي حققتها أوكرانيا تعزز الفكرة القائلة إن هذه الشحنات (السابقة) أثمرت وربما تكون هناك فرصة أمامنا للانتهاء من الحرب».



وتقدم أكثر الدول الأوروبية دعما لكييڤ، مثل دول البلطيق التي تدعو منذ وقت طويل إلى المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن النجاحات التي تحققت مؤخرا أظهرت أهمية المزيد من الدعم الآن.



وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليس لاندسبيرغس «يجب أن يعتذر أولئك الذين أبدوا شكوكهم في قوة أوكرانيا. أوكرانيا دافعت عنا جميعا... الآن وقت إبداء امتناننا الشديد».



ودعا لاندسبيرغس إلى تزويد أوكرانيا بمخزونات الأسلحة الغربية المتقدمة ابتداء من الأنظمة الصاروخية التكتيكية للجيوش وانتهاء بالدبابات.



بل إن البعض يتوصلون إلى دلائل على تحرك في برلين التي اتهمتها كييڤ لوقت طويل بالحذر المفرط بسبب اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية لتمضية الشتاء المقبل. وتريد أوكرانيا أن تتلقى من ألمانيا دبابات ميدان حديثة.



ورفضت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إرسال دبابات «من جانب واحد». ورأي البعض أن هذه التصريحات تترك الباب مفتوحا أمام أن تفعل برلين ذلك في إطار تحالف أوروبي.



وقال رافاييل لوس من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو مركز أبحاث «هناك مؤشرات متنامية على أن واشنطن تدعم مثل هذه المبادرة».



ولم تتراخ كييڤ في طرح وجهة نظرها، وقال وزير خارجيتها على تويتر «إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا بينما تحتاج أوكرانيا إلى (دبابات القتال الرئيسية) ليوبارد و(مركبات المشاة القتالية) ماردر، لتحرير الناس وإنقاذهم من الإبادة الجماعية».



ومضى قائلا «ليست هناك حجة منطقية واحدة تساند السبب في أن هذه الأسلحة لا يمكن تقديمها سوى المخاوف والأعذار المجردة. ما الذي تخشاه برلين ولا تخشاه أوكرانيا؟».



وأدت انتصارات أوكرانيا الميدانية إلى جعل الزعماء الأوروبيين يرفضون أن ينظر إليهم الناس باعتبارهم يضغطون على أوكرانيا لتقدم تنازلات في أي مفاوضات مفترضة.



وقال الديبلوماسي من شمال أوروبا «الضغط من أجل وقف لإطلاق النار في هذه الظروف سيعتبر ضعفا وستستغله موسكو. (إنه) سيعني أن الغرب لا يحترم مبادئه. إنه سيبدو سيئا».



وكانت كييڤ قد استنكرت قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت مبكر من الحرب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا «يهان» لكن ماكرون شدد لهجته لاحقا.



وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن الضغط على أوكرانيا لتتفاوض سيكون «خطيرا جدا» على هيكل الأمن الأوروبي على المدى الطويل.



وأضاف أن روسيا لا يمكن السماح لها بإضفاء الطابع الرسمي على مكاسب حققتها عن طريق العدوان العسكري.



وقال جاستن برونك، وهو باحث كبير في مركز روسي للأبحاث في بريطانيا، إن أي دولة غربية لن تقبل الاحتلال الروسي لأراضيها «إذا كان بإمكانها وقفه».



وأوضح أن أوكرانيا يمكنها إقناع الغرب بالوقوف إلى جانب هذا المبدأ عندما تبرهن على أنها تستطيع القتال لاستعادة أراضيها.



وتابع «أعتقد أنها ستشجع الاستعداد لتقديم الأسلحة لا أن تحبطه».