ناهد إمام

قام أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ورئيس تحرير” الخليج” الكويتية بزيارة إلى مقر سفارة بريطانيا العظمى لدى دولة الكويت حيث قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى .

وقد دون بهبهاني كلمة في سجل التعازي أعرب خلالها عن خالص تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستذكرا مواقفها التاريخية الداعمة لقضايا الكويت طوال فترة حكمها ودورها المحوري والأساسي في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة المبنية على الصداقة والتعاون والتفاهم.

وقال بهبهاني: الشعب الكويتي لن ينسي الموقف التاريخي والثابت والمشرف لجلالتها وللمملكة المتحدة الصديقة مع الحق الكويتي ضد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990”.

واضاف: ولا شك ان رحيل الملكة اليزابيث الثانية شكل خسارة كبيرة ليس فقط للمملكة المتحدة وشعبها الصديق، وإنما لغالبية دول وشعوب العالم، فقد كانت موضع حب وتقدير في العالم أجمع، ورمزاً لقيم القيادة الحكيمة المتزنة، تاركة مسيرة حافلة من الحكم والتضحية والعطاء.

وقال: أن الملكة اليزابيث الثانية كرست حياتهـا لخدمـة بـلـدها، حيث ارتقـت المملكة المتحدة في عهدها الزاهر إلى مراقي التقدم والرخاء، وتبوأت مكانة متميزة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي

وأعرب بهبهابي عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للملك تشالز الثالث ملك بريطانيا العظمى في العمل على استكمال مسيرة البناء والنهضة والازدهار للمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الكريم.

وكان في استقبال بهبهاني سفيرة بريطانيا العظمى لدى دولة الكويت بليندا لويس بمقر السفارة فى الكويت.