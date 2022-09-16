أكد أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي بكوريا الجنوبية ضرورة أن يصل المعدل الرئيسي لأسعار الفائدة بالبنك إلى النطاق الأعلى للسعر المحايد أو قريبا منه، للحيلولة دون زيادة أمد ارتفاع معدل التضخم.

جاء ذلك في كلمة لأحد أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد لمناقشة السياسة العامة للبنك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال العضو إنه يتعين منح الأولوية لجهود الحد من التضخم لضمان استقرار نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

وقال عضو آخر، بحسب محضر الاجتماع، إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادة في أسعار الفائدة في المستقبل إذا ظلت توقعات التضخم غير مستقرة، وإذا اتسع تأثير صدمات العرض على الاقتصاد الحقيقي.

وقال عضو ثالث إنه يجب على بنك كوريا مواصلة تشديد السياسة النقدية العام المقبل، مع التحلي بالمرونة في تحديد وتيرة وحجم الزيادات لرؤية تأثير ذلك على المواقف الاقتصادية داخل وخارج البلاد.