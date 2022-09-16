أظهرت نتائج جديدة من تجربة سريرية أن الأطفال الرضع والأطفال دون سن الثالثة يكونون أقل عرضة للإصابة بالخناق (التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية) إذا تناولت أمهاتهم مكملات زيت السمك وفيتامين د أثناء الحمل.

واعتمدت هذه النتائج على تجربة ذات شواهد شملت 736 سيدة حامل، وسيتم تقديمها في المؤتمر الدولي لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية في إسبانيا.

وتعد هذه أول دراسة كبيرة من نوعها لبحث آثار فيتامين (د) وزيت السمك على الخناق، وهي عدوى فيروسية في الصدر تصيب الأطفال الصغار وتسبب سعالا "نباحيا" مميزا وصوتا أجش وصعوبة في التنفس.

ووجدت الدراسة، بشكل عام، أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت السمك يقل خطر إصابتهم بالخناق بنسبة 11%، مقارنة بنسبة 17% لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم زيت الزيتون، ونسبة 18% لدى أولئك الذين تناولت أمهاتهم الجرعة القياسية من فيتامين (د).

وقال الباحثون: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الجرعات الكافية من فيتامين (د) وزيت السمك يمكن أن يكونا مفيدين ضد الخناق في مرحلة الطفولة. وهذه مكملات رخيصة نسبيًا مما يعني أن هذا يمكن أن يكون نهجًا فعال التكلفة للغاية لتحسين صحة الأطفال الصغار".

وأضافوا: " لسنا متأكدين من الآليات الدقيقة الكامنة وراء الآثار المفيدة لفيتامين (د) وزيت السمك، لكن يمكن أن تحفز جهاز المناعة لمساعدة الرضع والأطفال الصغار على التخلص من العدوى بشكل أكثر فعالية. نود أن نرى مزيدًا من الأبحاث لدعم هذه النتائج لأن هذا قد يؤدي إلى توصيات جديدة للمكملات أثناء الحمل".