تشرع الآن مجموعة شركات جولدمان ساكس في تنفيذ جولة لخفض الوظائف تعد هي الأكبر منذ بدء الجائحة ،بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء وتخطط الشركة لإلغاء عدة مئات من الوظائف بدءا من الشهر الحالي حسبما ذكرت مصادر مطلعة .

وبينما يعد العدد الاجمالي أقل من بعض جولات التخفيض السابقة ، إلا أن الخفض يعد استئنافا لدورة خفض الوظائف السنوية بالشركة التي كانت توقفت بصورة كبيرة أثناء الجائحة.

ويعد هذا التحرك من جانب مؤسسة الخدمات المالية أكثر علامة مؤكدة حتى الآن على الركود الذي ضرب نشاط الخدمات المالية وسط تراجع الايرادات بعد سنوات من تحطيم أرقام قياسية .

وطبقا لبيانات جمعتها بلومبرج، يتوقع محللون أن يسجل البنك تراجعا بأكثر من 40 % في الايرادات هذا العام.

كانت الشركة ،ومقرها نيويورك ، أعلنت في تموز/يوليو الماضي أنها تخطط لإبطاء معدل التوظيف وإعادة تقارير الأداء السنوية .

وتستخدم هذه التقارير أساسا للتخلص من العاملين الأسوأ أداءً .

وقال المدير المالي بالشركة دينس جولدمان إن الشركة قد تخفض وتيرة إحلال العاملين بسبب الأوضاع الحالية .

وحتى نهاية الربع الثاني كان عدد العاملين بشركة جولدمان يبلغ 47 ألفا.