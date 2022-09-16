لا تزال البطاريات الصلبة بعيدة عن أن تصبح مغيرة لقواعد اللعبة في صناعة السيارات الكهربائية، حسبما قال هيرواكي كودا، رئيس مشروع مشترك للبطاريات بين تويوتا وباناسونيك، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز

ويضيف كودا أن بطاريات الليثيوم أيون الجديدة القائمة على السوائل ستكون مهيمنة على مدار العقد المقبل ، وقد بدأ تطوير الجيل التالي بالفعل مع طرح مستهدف بحلول عام 2025، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

واستشهدت صحيفة فاينانشال تايمز أيضا بتوقعات شركة الأبحاث "استراتيجي أناليتيكس" بأن الطرح واسع النطاق لبطاريات الحالة الصلبة، التي هي أخف وزنا وأكثر أمانا من البطاريات الحالية، سيتم تأجيله حتى عام .2030