أفادت شركة تريب أكشنز العاملة في إدارة رحلات السفر في تقرير بأن الشركات الأمريكية تتغاضى عن الغموض المحيط بالاقتصاد ،وتحجز رحلات الخريف بمعدل أعلى ست مرات تقريبا من معدل العام الماضي، بعد صيف شهد تراجعا للرحلات للاغراض التجارية.

وقالت الشركة في التقرير بأنه حين أن الطلب يرتفع، فأن متوسط الأسعار المحجوزة انخفض بنسبة 23 % إلى 419 دولارا في آب/أغسطس من 543 دولارا في منتصف أيار/مايو. وهذا أرخص بواقع 10 دولارات من آب/أغسطس 2019 .

وقد تساعد الإحصائيات في تبديد المخاوف من أن الشركات سوف تخفض الميزانيات فيما يتعافى السفر التجاري من الانهيار الذي لحق به خلال جائحة فيروس كورونا، وأن مثل تلك الرحلات لن تنتعش بعد عيد العمال، مثلما كان الحال تاريخيا.

وقالت تريب أكشنز إن الإنفاق على السفر ارتفع 27 % في آب/أغسطس عنه في تموز/يوليو العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع 30 % في أيلول/سبتمبر الجاري من آب/أغسطس الماضي.

كما ارتفع متوسط الرحلات اليومية التي تحجزها الشركات، حيث ارتفع الحجم في الشركات الكبيرة 2 % مقابل عام 2019، أو بمتوسط 3300 حجر إضافي في السنة.