قال مدققون بارزون في الاتحاد الأوروبي إن مشتريات الاتحاد للقاحات فيروس كورونا التي كانت متخبطة في بعض الأحيان لم يتم تقييمها بشكل كاف.

وأظهر تقرير نشرته محكمة المدققين الأوروبية ومقرها لوكسمبورج أن المفوضية الأوروبية لم تراجع بعد عملية منح عقود الإمداد من أجل تحديد إمكانية تحسينها.

وقال بيان صحفي من محكمة المدققين الأوروبية إن "المدققين أشاروا أيضا إلى أن المفوضية لم تدقق بعد أو تفحص العملية لاستخلاص الدروس للمستقبل، كما أنها لا تخطط حاليا لاختبار نظام الشراء خلال الجائحة عبر اختبارات الإجهاد أو المحاكاة".

واعترف المدققون أن المفوضية الأوروبية، نيابة عن الدول الأعضاء، تمكنت من إبرام عقود لشراء ما يصل إلى 6ر4 مليار جرعة لقاح حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 .