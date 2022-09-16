أظهرت بيانات اقتصادية نشرها مكتب الإحصاء الإسباني تراجع معدل التضخم في إسبانيا خلال آب/أغسطس الماضي بأقل من التقديرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر10% سنويا مقابل 8ر10% خلال تموز/يوليو الماضي والذي كان أعلى معدل للتضخم منذ أيلول/سبتمبر .1984

كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر10%.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 4ر6% خلال الشهر الماضي وفق البيانات النهائية، مقابل 1ر6% خلال تموز/يوليو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/يناير .1993

جاء تراجع معدل التضخم بشكل عام خلال الشهر الماضي بفضل تطورات أسعار الوقود، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء والغذاء والمطاعم والرحلات السياحية بشدة.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال تموز/يوليو الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1ر0%.

كما ارتفعت الأسعار في إسبانيا بحسب المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر10% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 7ر10% خلال الشهر السابق. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% بعد تراجعها بنسبة 6ر0% خلال تموز/يوليو الماضي.