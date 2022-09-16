تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين المستوى 3.9% خلال تعاملات الجمعة، حيث يتوقع المستثمرون المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من أجل مكافحة التضخم.

وأشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة - التي كشفت عن انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع الخامس على التوالي وارتفاع مبيعات التجزئة خلال أغسطس - إلى قوة الاقتصاد الأمريكي التي تدعم المزيد من السياسة النقدية التشديدية.

وتعتبر سندات الخزانة لأجل عامين الأكثر حساسية لقرارات السياسة النقدية، حيث يتم اعتبارها مؤشرًا لوجهة نظر المستثمرين بشأن سياسة البنك المركزي المستقبلية، مما يشير إلى توقعات زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وبالفعل، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 75 نقطة أساس من قبل المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، إلى جانب وجود احتمالية زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكبر رفع لسعر الفائدة منذ 40 عامًا.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين 2.8 نقطة أساس إلى 3.901%، في تمام الساعة 1:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، كما صعد نظيره لأجل عشر سنوات 1.2 نقطة أساس إلى 3.471%.

