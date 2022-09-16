واصلت العملات المشفرة الانخفاض خلال تعاملات الجمعة تزامنًا مع تراجع أسواق الأسهم العالمية المتأثرة بتوقعات زيادة الفائدة بشكل أكبر من قبل البنوك المركزية.

وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بنسبة 3.63% إلى 955.87 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.19% عند 19745.25 دولار، في الساعة 12:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما هبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 2.48% إلى 1460.60دولار، وتراجعت الريبل 2.01% إلى 32.37 سنت.

وبحسب "كوين تيليجراف"، أعلنت مجموعة العمل البيئية في الولايات المتحدة يوم الخميس أنها ستبدأ حملة بقيمة مليون دولار تهدف إلى حث شبكة البيتكوين على التحول إلى نظام أكثر حفاظًا على البيئة، وذلك بعدما أكملت شبكة الإيثريوم أمس ترقية للانتقال إلى بروتوكول إثبات الحصة الذي يساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 99%.

وتنتظر الأسواق المالية صدور قرار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، كما يجتمع أيضًا كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان خلال الأسبوع.