قال الخبير الاقتصادي "محمد العريان" إن النمو العالمي أصبح أكثر هشاشة بفعل مزيج من أزمات الطاقة في أوروبا وعمليات الإغلاق في الصين والتضخم المرتفع عالمياً، ما يزيد مخاطر ارتكاب البنوك المركزية لأخطاء في السياسة.

وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة "أليانز" في مقال رأي لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "هشاشة النمو العالمي آخذة في الارتفاع، كما أن أوروبا لم تكمل بعد الحماية المالية للأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تواصل الصين البحث عن طريقة مقبولة سياسياً لإنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء والتي تسببت في تباطؤ كبير للاقتصاد".

وأشار "العريان" إلى أنه حتى اقتصاد الولايات المتحدة والذي يعتبر من أقوى اقتصادات العالم يواجه ضغوطاً من التضخم وضعف الطلب.

وأضاف "العريان": "هذه ليست بيئة جيدة للبنوك المركزية لكي تلعب دورًا في اللحاق بالركب، خطر حدوث خطأ آخر في السياسة آخذ في الارتفاع".

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمتلك أي حلول سوى المضي قدمًا في رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع الأسبوع المقبل.