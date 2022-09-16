التعهيد الجماعي هو عملية يتم فيها جمع المعلومات والآراء من مجموعة من الأشخاص، مما يوفر للشركات فرصة للاستفادة من خبرات ومهارات الأشخاص من أي مكان في العالم، دون تكبد تكاليف تعيين موظفين داخل الشركة.

وفي حين يوفر الإنترنت وسيلة هامة الآن للشركات للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، إلا أن التعهيد الجماعي ليس مفهوماً حديثاً، فشركة "تويوتا" اليابانية الشهيرة استعانت بالتعهيد الجماعي في بدايتها، حين أطلقت مسابقة عامة لتصميم شعارها الأولي، وتلقت 27 ألف تصميم من المشاركين.

وبإمكان الشركات الآن الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى جمهور أكبر وتحقيق أي هدف، بما في ذلك جمع الأموال، وتصميم المنتجات، وكتابة المحتوى.

1- تقديم معلومات أساسية كافية

- من المفترض أن الشركة تعرف ما تريده بالتحديد من حملة التعهيد الجماعي، لكن ليس من الضروري أن يعرف الجمهور على الجانب الآخر معلومات كافية عن الشركة، لذلك من المهم أن يفترض رائد الأعمال دائماً أن الجمهور لا يعرف شيئاً عن شركته.

- هناك بعض الأسئلة التي من المهم أن يطرحها رائد الأعمال على نفسه للوصول إلى المعلومات التي يجب تقديمها للجمهور، بما في ذلك "ما الذي يجب أن يعرفوه عن المنتج أو الخدمة؟"، "ما الحلول المرجوة؟".

- إذا كان رائد الأعمال يبحث على سبيل المثال عن اسم لشركته التي تعمل في مجال الأزياء، فلا يمكن أن يكتفي بشرح مجال عمله وعمر جمهوره فقط، مثل "نحن علامة تجارية تبيع أزياء للشباب"، فهذه المعلومات ليست كافية، خاصة مع وجود الكثير من العلامات التجارية التي تستهدف الشباب.

2- تجنب الغموض في ملخص شرح الحملة

- تبدأ حملة التعهيد الجماعي بتعريف الجمهور بأفكار الشركة من خلال ملخص رقمي، والهدف من هذا الملخص هو إزالة أي غموض متعلق بالحملة، وإعلان تفاصيلها بطريقة واضحة وموجزة.

- من المهم أثناء كتابة ملخص الحملة أن يسأل رائد الأعمال في كل مرحلة عما إذا كان الملخص واضحاً أم أن هناك أي شيء غامضاً، ومن الممكن أن يقرأ الملخص بصوت عالٍ، ويسأل الآخرين عن آرائهم، ويجب أيضاً أن يخلو الملخص من أي شيء قد يثير الجدل مثل الأمور المتعلقة بالدين والعرق.

3- التواصل والتوضيح والتصحيح

- من المهم التواصل مع المجتمع في المراحل المختلفة من الحملة، فهذا يضمن الإجابة على أسئلة الجمهور، وتوضيح الأهداف، وتقديم معلومات إضافية، خاصة عند إجراء أي تغيير، فإعلام الجمهور بالتغييرات والمستجدات يساعد على تحقيق الأهداف الجديدة.

4- عدم إغفال أهمية التعليقات

- قد يقدم شخص من الجمهور قبل انتهاء حملة التعهيد مقترحاً جيداً لكنه يحتاج إلى بعض التطوير، ومن المهم في هذه الحالة أن يُعلم رائد الأعمال الشخص بأن المقترح أعجبه، وأن يخبره بما أعجبه فيه بالتحديد، والأشياء المناسبة به للشركة، فهذا يساعد الشخص على العمل على المقترح وتطويره لجعله أفضل ومناسباً أكثر.

- يشجع تقديم ملاحظات مفيدة ومفصلة وقابلة للتنفيذ الأشخاص على الاستثمار في المشروع، ومواصلة العمل على تطوير مقترحاتهم، والتفكير بعمق للتوصل إلى أفكار أفضل.