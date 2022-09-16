تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس الماضي، حيث أدى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتراجع الثقة إلى إجبار المستهلكين على تقليص الإنفاق.

كان الانخفاض بنسبة 1.6٪ أكثر من ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون، ما يعكس الضغوط على الأسر من ارتفاع فواتير الطاقة والتضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عامًا. وشهدت جميع فئات البيع بالتجزئة انخفاضًا في المبيعات للمرة الأولى منذ يوليو 2021.

تعمل الحكومة الجديدة على الاستجابة للأزمة، بإعلان حزمة دعم بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 115 مليار دولار) لوقف ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء مرة أخرى خلال فصل الشتاء. لكن المستهلكين ما زالوا يواجهون شهورًا من المشقة، وسط ارتفاع حاد في أسعار كل شيء من الطعام إلى الملابس، فيما تنخفض الأجور الحقيقية، وقد أدى الضغط إلى انخفاض ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي منخفض.