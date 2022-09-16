تعرّض شرطيان للطعن على يد رجل وسط لندن في وقت مبكر من صباح اليوم ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة لندن، مستبعدةً فرضية الإرهاب، وسط اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.



وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إنه تمّ صعق المهاجم وتوقيفه بشبهة التسبب بأذى جسدي خطير والاعتداء على مسعف.



وأضافت أن الرجل نُقل أيضًا إلى المستشفى بعد الحادثة التي وقعت في منطقة تشهد حياة ليلية نشطة حول ليستر سكوير.



تقع هذه المنطقة المزدحمة على بُعد أقل من ميل من المكان الذي يُسجى فيه جثمان الملكة الراحلة في البرلمان قبيل مراسم الدفن المقررة الاثنين.



وأشارت الشرطة إلى أن الشرطيَين "تعرَضا للطعن ويعالجان حاليًا في المستشفى"، بدون إعطاء تفاصيل حول وضعهما الصحّي.



وأعلنت الشرطة أنه لا يتمّ التعامل مع الهجوم "على أنه مرتبط بالإرهاب". وقالت الشرطة في بيان "لا يتمّ التعامل مع الحادثة على أنها مرتبطة بالإرهاب".