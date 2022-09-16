إعداد: زكي عثمان

أعلن أسطورة التنس، السويسري روجر فيدرير الخميس اعتزاله اللعبة البيضاء رسميا هذا العام 2022.



ونشر النجم الكبير بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع المدونات المصغرة «تويتر» يوضح فيه أسباب قرار اعتزاله.



وغاب فيدرير عن الملاعب منذ يوليو الماضي، بعدما أعلن أنه سيخضع لعملية جراحية ثالثة في الركبة في غضون 18 شهرا بعد تعرضه «لانتكاسة». إلا أن صاحب الـ 40 عاما، قد تعافى من إصابته وعاد للمشاركة في مباريات التنس في مايو الماضي، وذلك بعد إعلانه أنه سيشارك رفقة رفائيل نادال في بطولة «ليفر» التي ستقام في سبتمبر المقبل بمدينة لندن الإنجليزية.



ويمتلك السويسري تاريخا حافلا بالجوائز والألقاب، خاصة بطولة ويمبلدون التي توج بـ 8 ألقاب لها، إلى جانب فوزه بـ 6 نسخ من بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بالإضافة 5 ألقاب من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ولقب وحيد لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



وقال النجم السويسري «لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية». وتابع، «كأس ليفر الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين.

سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو بطولات المحترفين».

ردود فعل حزينة



وقد تفاعلت العديد من الشخصيات الرياضية حول العالم مع قرار فيدرر‬⁩ الاعتزال معلقين أنه «اليوم الحزين»، وفق ما أفاد منافسه اللدود الإسباني ⁧‫رافاييل نادال‬⁩ الذي قال في رسالة مؤثرة إلى خصمه اللدود حيث شكلا معا ثنائيا تاريخيا في لعبة كرة المضرب لسنوات خلت.



وتمنى اللاعب الإسباني الشهير لو أن هذا اليوم لم يأت وقال: «صديقي وخصمي اللدود إنه يوم حزين لي شخصيا ولعالم الرياضة بشكل عام.. لقد كان من دواعي سروري وفخري أيضا المنافسة معك طوال تلك السنين، فقد تشاركنا لحظات رائعة داخل وخارج الملعب».



وختم مؤكدا أنهما سيلتقيان في العديد من المناسبات مستقبلا، متمنيا لروجيه وزوجته وأطفاله السعادة والفرح.



بدوره، حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة وداع لأسطورة التنس، السويسري روجر فيدرر.



ونشر ميسي على حسابه بموقع الصور الشهير «إنستغرام»، صورة لفيدرر، وعلق عليها: «عبقري فريد في تاريخ التنس ومثال لأي رياضي، كل التوفيق في مرحلتك القادمة، سنفتقد رؤيتك في الملعب، الأمر الذي كان يجعلنا نستمتع».

بين الخصومة والصداقة



اما مواطن فيدرر وصديقه ستانيسلاس فافرينكا الفائز بصحبته بذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 فاكتفى بنشر وجهين يبكيان وقلبين في صفحته على انستغرام. بدوره قال الأرجنتيني المعتزل خوان مارتن دل بوترو: «أحبك روجر. شكرا لك على كل ما فعلته لكرة المضرب ومن أجلي. لن تكون كرة المضرب على ما هي عليه من دونك». اما الأميركي المعتزل أندي روديك الذي خسر أمام فيدرر نهائي ويمبلدون 3 مرات إضافة إلى نهائي فلاشينغ ميدوز مرة واحدة فقال: «شكرا لك على الذكريات التي تشاركناها. لقد تشرفت بتشارك الوقت والتجارب في أكثر الملاعب الرياضية قدسية. ابق على تواصل». وقال الإسباني المعتزل دافيد فيرر: «شكرا أيها الأسطورة!!!».



جيل الشباب



الإسباني كارلوس ألكاراث الذي بات قبل أيام عن 19 عاما أصغر لاعب يتصدر تصنيف المحترفين بعد إحرازه لقب بطولة فلاشينغ ميدوز فقال: «روجر كان من الأشخاص الذين أتطلع إليهم، كان إلهامي! شكرا لك على كل ما قدمته لرياضتنا! أريد أن أستمر باللعب معك! حظا سعيدا للمستقبل». كما قال الكندي ميلوش راونيتش المصنف ثالثا عالميا سابقا: «شكرا على تقديمك كرة مضرب أكثر من أي فرد على الإطلاق». وقالت بطلة ويمبلدون في مناسبتين التشيكية بترا كفيتوفا: «روجر - لطالما كنت إلهاما هائلا بالنسبة لي. أناقتك، كياستك، لعبك الجميل... كرة المضرب لن تبقى على ما هي عليه من دونك! شكرا لك». ومن جيل عظماء التنس قالت الأميركية الأسطورة بيلي جين كينغ: «هو بطل الأبطال. تمتع بطريقة اللعب الأكثر كمالية في جيله واستحوذ على قلوب عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم بسرعته المذهلة في الملعب... تمتع بمسيرة تاريخية مع ذكريات ستبقى خالدة. نتمنى لك الأفضل وأن تواصل رحلتك». وقالت النجمة الأميركية-التشيكوسلوفاكية السابقة مارتينا نافراتيلوفا: «يا لها من رسالة صادقة، مليئة بالحب، الحياة، الأمل، العاطفة والامتنان. تماما مثل كرة المضرب التي لعبها روجر والذي أحببناه كثيرا. شكرا لك، شكرا لك، شكرا على كل سحرك».







ماذا قال منظموا البطولات الكبرى



٭ بطولة رولان غاروس التي أحرز لقبها مرة واحدة عام 2009: «أسطورة كرة المضرب» في تعليق مصحوب بصورة للاعب على الملاعب الترابية للبطولة الفرنسية.



٭ رابطة المحترفين «أيه تي بي»: «لقد غيرت كرة المضرب»، مع وسم #Rforever



٭ بطولة ويمبلدون التي أحرز لقبها ثماني مرات في إنجاز قياسي: «روجر، من أين نبدأ؟ لقد كان شرفا عظيما لنا أن نشهد على رحلتك وأن نراك تصبح بطلا بكل ما للكلمة من معنى. سنفتقدك وأنت تزين ملاعبنا، لكن كل ما يمكننا قوله الآن هو شكرا لك، على الذكريات والفرح الذين قدمتهم للكثيرين».



٭ رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»: «أنت تعريف العظمة. نهاية حقبة #ThankYouSerena #RForever»، في إشارة إلى اعتزال الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس أيضا.



٭ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: «روجر فيدرر رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وبطل أولمبي حقيقي. تهانينا على مسيرتك الاستثنائية، ونتمنى لك التوفيق في المستقبل. أتمنى أن يلتقي مسارانا مرة أخرى».



٭ المدرب الإسباني توني نادال، عم رافاييل نادال وفق ما نقل عنه موقع «أر أم سي»: «رافاييل ما كان ليصبح قويا لولا روجر فيدرر. كان عليه دائما رفع مستواه. مع دجوكوفيتش، تحسن كل واحد من مستوى لعب الآخرين. إنه يوم حزين للغاية لأولئك الذين يحبون كرة المضرب. لدي ابن كان معجبا بفيدرر، وكان ينتظر عودته ونحن نعلم الآن أنها مباراته الأخيرة. كان لديه مزيج مثالي من الكفاءة والجودة».