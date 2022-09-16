شهد اختبار لتكنولوجيا ماجليف المغناطيسية على المركبات تجربة طفو سيارة تزن 2.8 طن على ارتفاع 35 ملم فوق الطريق وتحركها على طريق سريع في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

بتطوير من جامعة جنوب غرب جياوتونغ ومقرها تشنغدو، تم تعديل السيارة بعد أن كانت تقليدية، حيث تم تركيب مجموعة مغناطيسية دائمة للرفع، وتم تمهيد الطريق بموصلات كهربائية جيدة تسمح للسيارة بالارتفاع.

وقال دنغ تسي قانغ، الأستاذ في الجامعة، إنه يأمل في أن تساعد تلك التكنولوجيا في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة نطاق قيادة السيارات في المستقبل، مضيفا أن تطوير مركبات تعمل بتكنولوجيا ماجليف المغناطيسية سيكون محور تركيز.

وفي اليوم نفسه، أُجري اختبار آخر على سيارة كانت تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. وجرى اختبار ما مجموعه ثماني سيارات، بما في ذلك خمس سيارات تعمل بالطاقة الجديدة، على قطاع يبلغ طوله 7.9 كيلومتر من الطريق السريع وبسرعة قصوى تقترب من 230 كيلومترا في الساعة.

وأجرت سلطات النقل بالمقاطعة تلك الاختبارات بهدف دراسة تصميم الطرق وإجراءات السلامة عند القيادة بسرعة عالية.