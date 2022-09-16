أعلنت شركة "ميتا"، عن مؤسسة PyTorch Foundation لتسريع التقدم في أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميتا - في بيان لها - أن سانتوش جاناردان، نائب الرئيس في قسم البنية الأساسية، قال إنه سيتم نقل مشروع PyTorch، وهو أحد أُطر عمل أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة الموجهة لخدمة المجتمع، إلى مؤسسة PyTorch Foundation المستقلة الجديدة والتي ستكون جزءًا من مؤسسة Linux Foundation.

وستقوم مؤسسة PyTorch Foundation بإضفاء الطابع الديمقراطي على صلاحية الوصول إلى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والمكتبات والمكونات الأخرى لتسريع مستوى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستواصل شركة Meta الاستثمار في مشروع PyTorch والاستعانة به كإطار عمل أساسي لتطبيقات الأبحاث والإنتاج في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركة.

وأوضحت أنها منذ عقد شراكة مع مجتمع الذكاء الاصطناعي عام 2016 لإنشاء إطار عمل مشروع PyTorch لأبحاث الذكاء الاصطناعي، أصبح التعاون المفتوح أمرًا ضروريًا لنجاح هذه الأبحاث. ومع وجود الآلاف من المساهمين الذين قاموا بإنشاء أكثر من 150000 مشروع على PyTorch، أصبحت PyTorch واحدة من المنصات الرائدة للبحث والإنتاج عبر مجتمع الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة انتقال المشروع إلى مؤسسة PyTorch Foundation التي تم طرحها حديثًا، والتي ستكون جزءًا من Linux Foundation، وهي مؤسسة ائتلافية غير ربحية للتكنولوجيا تتمثل مهمتها الأساسية في التطوير التعاوني للبرمجيات مفتوحة المصدر.

ويضمن إنشاء مؤسسة PyTorch Foundation اتخاذ القرارات بطريقة تتسم بالشفافية والانفتاح من قِبل مجموعة متنوعة من أعضاء مجلس الإدارة لفترة تمتد إلى عدة أعوام قادمة. سيتألف مجلس الإدارة من ممثلين من AMD وAmazon Web Services وGoogle Cloud وMeta وMicrosoft Azure وNvidia، بهدف تحقيق المزيد من التوسع بمرور الوقت.

وأوضحت ميتا أنه تم إنشاء مشروع PyTorch استنادًا إلى سياسة البرمجيات مفتوحة المصدر التي تركز على المجتمع في المقام الأول، ولن يتغير ذلك مع انتقال المشروع إلى نظام مؤسسي. عندما يستخدم الباحثون والمطورون المصادر المفتوحة في إنشاء الرموز الخاصة بهم، يمكن للآخرين في جميع أنحاء العالم مشاركة عملهم والتعلم من إنجازات بعضهم البعض؛ مما يعود بالنفع على مجتمع الذكاء الاصطناعي.

ومن الآن فصاعدًا، سيستفيد المساهمون في إطار العمل من الحوكمة القوية والأدوار القيادية المتنوعة والاستثمارات الإضافية التي يقدمها شركاء مؤسسة PyTorch Foundation الجُدد. ستسعى المؤسسة جاهدة للالتزام بأربعة مبادئ: المحافظة على الانفتاح، والالتزام بمبدأ الحيادية، وتطبيق العدالة، وإنشاء هوية تقنية قوية. وتتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في الفصل الواضح بين النشاط التجاري والحوكمة الفنية لمشروع PyTorch.

وستواصل شركة ميتا الاستثمار في مشروع PyTorch واستخدامه كإطار عمل أساسي للبحث والإنتاج في مجال الذكاء الاصطناعي. ولن يؤثر الانتقال في حد ذاته في ترميز PyTorch أو المشروع الأساسي أو النماذج التشغيلية للمطورين.

وتابعت ميتا : "نعمل بشكل متواصل لتعزيز النمو المجتمعي والذي ساهم في نجاح مشروع PyTorch؛ حيث يلتزم مئات المهندسين بموجبه بإطار العمل ودعم تطوير المنتجات والوصول المجتمعي".

وأضافت ميتا : "تشكل العلوم مفتوحة المصدر جوهر عملنا في الذكاء الاصطناعي، سواء أكان ذلك إصدار الرموز لنماذج اللغة الضخمة أو أنظمة الرؤية الحاسوبية ذاتية الإشراف أو مجموعات البيانات الجديدة المبتكرة أو منصات الذكاء الاصطناعي المُجسدة وغير ذلك الكثير. نحن نعتقد أن هذا النهج يمكِّننا من التقدم بوتيرة أسرع في بناء ونشر أنظمة جديدة من شأنها تلبية احتياجات العالم الحقيقي والإجابة عن الأسئلة الأساسية حول طبيعة الذكاء. مع إنشاء مؤسسة PyTorch Foundation، أصبح مجتمع الذكاء الاصطناعي بأكمله قادرًا على دفع هذا المجال إلى الأمام بطرق جديدة ورائعة لا حصر لها".