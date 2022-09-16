عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية ستقوم بتسليم وزارة الداخلية في نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 26 الشهر الجاري ما يقارب 118 مدرسة يتم استغلالها لانتخابات مجلس الامة 2022، مشيرة الى انه سيتم تعطيل الدراسة في تلك المدارس فقط يومي الثلاثاء والاربعاء اللذين يسبقان يوم الانتخابات المقررة في 29 سبتمبر الحالي.



وأوضحت المصادر ان التعطيل سيشمل الطلبة والادارات المدرسية من هيئات تعليمية وإدارية في تلك المدارس، منوهة الى ان «التربية» تعمل جاهدة لإنجاح العرس الديموقراطي من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.