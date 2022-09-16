عقد وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث والعشرين أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية بالديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة) يحيى بن إبراهيم الحسني.

وافتتح الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور ونقل عبرها تحيات، الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، كما تقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على كل جهودها المبذولة في إدارة اجتماعات اللجان الخليجية المشتركة خلال ترأسها لهذه الدورة.

وناقش الحضور خلال الاجتماع عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها خطة التدريب لعام 2023م، ومسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب لمدة 3 سنوات، ونتائج المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، كما تم عرض المسودات النهائية للأدلة المشتركة التي تم الانتهاء من مراجعتها، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الدواوين الذي سيعقد بتاريخ 24 أكتوبر المقبل.