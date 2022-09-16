عثرت السلطات الأوكرانية الجمعة على مئات القبور في غابة قريبة من مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس مؤخرا في منطقة خاركيف، حيث أعلنت الشرطة العثور على «غرف تعذيب».

وبحسب السلطات المحلية، فقد عثر في المجمل على 443 قبرا في هذا الموقع أحدها يحتوي على جثث 17 جنديا أوكرانيا. وكان رجلان يرتديان لباسا أبيض يحفران الجمعة في أرض رملية، قرب صليب كتب عليه «الجيش الأوكراني، 17 شخصا. إيزيوم، من المشرحة».

وقال أوليغ كوتينكو، المسؤول الحكومي عن البحث عن الأشخاص المفقودين، إن هذه القبور حفرت أثناء القتال عندما سيطرت القوات الروسية على المدينة في مارس وأثناء احتلالها، وقد تحتوي بعض القبور على جثث عديدة.

وأشار كوتينكو إلى أن «القبور التي لا تحمل أسماء هي لأشخاص (عثر عليهم) في الشارع». بالإضافة إلى ذلك كما قال، «مات الكثير من الناس من الجوع. كان هذا الجزء من المدينة معزولا، بدون إمدادات. كان الناس محتجزين».

على الفور، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تريد أن ترسل «قريبا جدا» بعثة إلى إيزيوم «لتحديد ظروف مقتل هؤلاء الأشخاص».

بدوره، أعلن مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمنكو اكتشاف عشر «غرف تعذيب» في بلدات استعيدت في الفترة الأخيرة من الروس في منطقة خاركيف، بينها ست في إيزيوم واثنتان في بالاكليا.

وأشار إلى أنه عثر على جثث قرابة 50 مدنيا في الأراضي التي انسحبت منها القوات الروسية في منطقة خاركيف.

واتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع في المناطق التي كانت تحت سيطرتها وخصوصا في بوتشا في ضاحية كييڤ، حيث عثر على جثث مدنيين قتلوا بدم بارد، بعد خروج القوات الروسية منها أواخر مارس. ونفت موسكو مسؤوليتها عن هذه الفظائع.

وأكد المستشار الرئاسي الأوكراني ميخاييلو بودولياك في تغريدة الجمعة أن «هذا واحد من مواقع دفن جماعية أخرى عثر عليها قرب إيزيوم. على مدى أشهر هيمن الرعب والعنف والتعذيب وعمليات القتل الجماعية في الأراضي المحتلة».

وبحسب فرانس برس فان إيزيوم التي كان عدد سكانها 50 ألف نسمة قبل الغزو الروسي، بعيد طرد القوات الروسية منها ليل السبت الأحد. كان حجم الدمار هائلا مع انهيار منازل كثيرة ومبان إدارية جراء المعارك وانتشار هياكل مدرعات في الشوارع.

وعلى الجبهة، تواصلت المعارك وعمليات القصف الجمعة في كل الاتجاهات.

في الشرق، أعلنت سلطات لوغانسك الانفصالية مقتل مدع عام محلي موال لروسيا ومساعدته الجمعة في تفجير وقع في المكتب الذي يعمل فيه ولم تحدد طبيعته. وتحدثت السلطات الموالية لموسكو أيضا عن هجمات أخرى على مسؤولين في إدارة الاحتلال الروسي في جنوب أوكرانيا.

في كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي في وسط البلاد، سمع دوي انفجار بحسب وكالة فرنس برس، وأعلنت السلطات عن ضربة روسية استهدفت البنى التحتية الهيدروليكية ما تسبب بفيضانات.

وفي منطقة خاركيف، جرح 12 شخصا الجمعة في عمليات قصف روسية «مكثفة» على بلدات استعادها الأوكرانيون مؤخرا من الروس، كما أصيب أربعة آخرون في مدينة خاركيف نفسها، بحسب السلطات المحلية.

في الشرق، تدور «معارك للتموضع» في منطقة لوغانسك، فيما تعرضت دونيتسك لقصف روسي خصوصا على باخموت، ما أسفر عن خمسة قتلى وستة جرحى، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

على الجبهة الجنوبية، حيث تواجه القوات الأوكرانية مقاومة أكبر من تلك التي تواجهها في خاركيف، «لايزال الوضع صعبا» لكن القوات الأوكرانية تواصل قصف الجسور التي تستخدمها القوات الروسية، بحسب الرئاسة.