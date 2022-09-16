أدى «الاهمال الطبي» الى وفاة شاب واغلاق احد المشافي في دمشق، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشاب البالغ من العمر 22 عاما.

ونقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة عن مصدر في الطب الشرعي بدمشق، أن المعلومات الأولية تشير إلى إثبات وفاة الشباب حامد البارودي نتيجة إعطائه إبرة روسيفلكس من قبل الممرض المناوب، في مشفى الغزالي بدمشق.

وبين المصدر أنه تم إصدار أمر من النيابة العامة بتوقيف الممرض المناوب، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية، لكشف التفاصيل الكاملة.

وأكدت مصادر إعلامية الجمعة، أنه تم تشميع مشفى الغزالي بدمشق، على خلفية حادثة الإهمال الطبي التي أودت بحياة الشاب البارودي البالغ من العمر 22 عاما.